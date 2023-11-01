Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı. - ANKARA