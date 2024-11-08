Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'da Görüşmelerde Bulundu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in ortak basın toplantısı düzenledi.

Misafirperverliği için Yunan mevkidaşına teşekkür eden Bakan Fidan, Atina'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlediğini belirten Fidan, "Ticaret, ekonomi, kültür ve turizm gibi alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Yeni iş birliği alanları için de çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi kritik konularda daha iyi anlamak için çaba gösteriyoruz. Zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan karşılıklı güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor" dedi.

İki ülke arasındaki ebedi komşuluğun, ebedi dostluğa dönüştürülmesini gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, "Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimiz kapsayacak şekilde değerlendirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.