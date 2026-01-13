Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ziyaret Gerçekleştiriyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu önemli ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini artırmak olarak belirtiliyor. Fidan, BAE'deki yetkililerle bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika