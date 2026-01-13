Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ziyaret Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu önemli ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini artırmak olarak belirtiliyor. Fidan, BAE'deki yetkililerle bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA

