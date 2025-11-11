Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika