Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Trump yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret olacak. Görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Ayrıca, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki iş birliği imkanları değerlendirileceğini ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Washington'da yapacağı görüşmelerde; Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meseleler bağlamındaki görüşleri ve beklentileri iletmesi, bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiğini ifade etmesi, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinmesi, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğunu hatırlatarak, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimleri desteklediğini ve katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizmesi, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine değinmesi, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemini vurgulaması, savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetmesi, savunma sanayiinde iş birliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiğini hatırlatması; Bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğini belirtmesi öngörülmektedir. - ANKARA