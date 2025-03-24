Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız

Ünlü kahve zincirinin ismini verip boykot çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Memleket Partisi lideri ama CHP otobüsüyle alana geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Trump yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret olacak. Görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Ayrıca, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki iş birliği imkanları değerlendirileceğini ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Washington'da yapacağı görüşmelerde; Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meseleler bağlamındaki görüşleri ve beklentileri iletmesi, bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiğini ifade etmesi, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinmesi, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğunu hatırlatarak, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimleri desteklediğini ve katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizmesi, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine değinmesi, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemini vurgulaması, savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetmesi, savunma sanayiinde iş birliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiğini hatırlatması; Bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğini belirtmesi öngörülmektedir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title