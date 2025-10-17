Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı niyet beyanını tekrarladık. Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika