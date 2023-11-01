Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Gazze konusunda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde; Gazze'de acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımların ele aldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde; Gazze'de acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımların ele aldığı belirtildi.