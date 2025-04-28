Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi ve bu anlardan fotoğraf paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti.
Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika