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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi ve bu anlardan fotoğraf paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti.

Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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