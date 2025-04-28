Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA