Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika