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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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