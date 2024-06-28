Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ve Savunma Bakanı Umerov ile Ankara'da bir araya geldiğini duyurdu. - ANKARA