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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti sırasındaki görüşmeler kapsamında Ankara'da Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile buluştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşme bakanlık binasında gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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