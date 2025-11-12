Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.