Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Dmitro Kuleb Hakan Fidan Karadeniz Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title