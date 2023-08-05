Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.