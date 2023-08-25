Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da görüşmelerde bulundu
Politika Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmişti.
? Irak ziyaretini tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Bakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika