Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüştü. Görüşmede ticari ve ekonomik iş birliği ile Ukrayna'nın yeniden inşası konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Fidan bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile Kiev'de biraraya geldi" denildi.

Şmihal ise sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ticari ve ekonomik iş birliği ile Ukrayna'nın yeniden inşası konularını ele aldık. Türkiye'nin Volodimir Zelenski'nin Barış Formülü'ne verdiği destek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yaptığı yardımdan dolayı minnettarız."