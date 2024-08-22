Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşıyla iş birliği konularını görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili iş birliği konularını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili iş birliği konularını ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili iş birliği konuları ele alındı. - ANKARA