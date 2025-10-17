Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika