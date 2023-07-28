Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti ve büyükelçilik mensuplarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, resmi temaslar kapsamında geldiği Macaristan'da, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Fidan burada büyükelçilik mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Macaristan temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir görüşme gerçekleştirmişti. İki bakan görüşmede iki ülke arasındaki farklı konularda işbirliğinin arttırılmasına yönelik adımları ele almıştı. - BUDAPEŞTE