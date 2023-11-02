Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye'nin AB perspektifi değişmedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de düzenlenen AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'nda Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki bakış açısının değişmediğini belirtti. Fidan, jeopolitik nedenlerle Türkiye'nin AB üyeliğinin dondurulmasının ardından yine genişlemenin gerekli olduğunun tartışıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifinin değişmediğini belirtti.

Bakan Fidan, Berlin'de düzenlenen AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'ndaki bir paneli dinlediği esnada İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün "Genişlemeyi konuşuyoruz ama burada mevkidaşım Hakan Fidan'ın da görüşünü duymak isterim." demesi üzerine söz alarak "AB üyeliği konusunda bakış açımızı değiştirmediğimizi söyleyebilirim. Bugün AB üyelerinin yeni jeopolitik koşullar altında yeni bir ruhla genişleme konusunda yeni bir tartışma başlatması önemlidir" dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği için başvurduğundan bu yana 50 yıldan fazla zaman geçtiğine dikkati çeken Fidan, "2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye'nin AB üyeliği yolunda en yoğun olduğu dönemdi. Fasıllar bir bir açılıp kapanıyordu ta ki bir güne kadar. Jeopolitik nedenlerle Türkiye'nin AB üyeliğinin dondurulmasına kadar" diye konuştu.

Neredeyse 15 yıl sonra yine jeopolitik nedenlerle genişlemenin gerekli olduğunun tartışıldığını ifade eden Fidan, "Bu tartışmaya çok yapıcı bir şekilde katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Umarım bu tartışma herkesin faydasına bir sonuç doğurur." dedi.