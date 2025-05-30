Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur" dedi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika