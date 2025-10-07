Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk Dünyası Bölgesel Dengeleri Şekillendirmeli

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12'nci Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12'nci Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak bir hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; Bakan Fidan'ın konuşmasında, Türk Dünyası'nın artık bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör olması gerektiğini belirtti. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Teşkilatımızın en büyük gücü, üyeler arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin giderek derinleşmesidir. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında daha sık bir araya gelmeli; Türk Dünyası olarak nerede konumlanmamız gerektiğini ve hangi ortak adımları atacağımızı zamanlıca istişare edebilmeliyiz. Zirvemizin ana teması olan bölgesel barış ve güvenlik, ortak coğrafyamızın geleceği açısından en temel önceliğimizdir. Kalıcı barış ve uzun vadeli istikrar, ancak aramızdaki sürekli eş güdüm ve ortaklığın güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu hedefe ulaşabilmenin yolu; jeopolitik konularda uyum içinde hareket etmekten, uluslararası platformlarda eş güdüm ve iş birliğimizi güçlendirmekten ve kritik konularda dünyaya tek sesle hitap edebilmekten geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2022 yılında teşkilata katılmış olmasının, Türk Dünyası'nın birliğini kuvvetlendirdiğini söyleyerek, "Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların kaldırılması ve haklarının tanınmasının, Aile Meclisimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Müşterek coğrafyamızın istikrarı için vazgeçilmez önemi haiz Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için de önemli mesafe kat edilmiştir. Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos'ta Washington'da imzaladıkları Ortak Bildiri'yi memnuniyetle karşıladık. Yakalanan ivmeyle, bölgede yeni ulaştırma ve haberleşme hatlarının açılmasının, tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Fidan, "Gazze'de yaşanan soykırım, hepimizin vicdanını yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin desteklenmesine büyük önem atfettiklerinin belirterek, "Bu doğrultuda yakalanan tarihi fırsattan istifade edilerek, Suriye halkının ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesi elzemdir. Bu yolda, ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi için çabalarımızı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.