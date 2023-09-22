Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Türkevi'ndeki toplantıda, Azerbaycan'ın terör karşıtı operasyonu, 10'uncu TDT Zirvesi'nin hazırlıkları ve teşkilatın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York temasları kapsamında bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek. - NEW YORK