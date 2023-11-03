Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda Kıbrıs ve Gazze konularını eleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10. Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda; "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız" dedi. Fidan ayrıca, Gazze'de sivillere yönelik katliamın kabul edilemez olduğunu ve bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10. Liderler Zirvesi öncesi yapılan Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Dışişleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Fidan toplantıda, KKTC'ye destek çağrısında bulunarak, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız" dedi.

Fidan'ın Karabağ'daki gelişmelere ilişkin, "Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek" dediği öğrenildi.

Bakan Fidan, üye ülkelerin özellikle ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduklarına değindi.

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Fidan, Orta Koridor'un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğal gazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini de vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da gündeme getiren Fidan, sivillere yönelik acımasız katliamın kabul edilemez olduğunu, bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye yardımların kesintisiz olarak ulaşması gerektiğini ifade etti.