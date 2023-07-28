Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti. Fidan, temsilcilikte öğrencilere hitap etti ve imza attı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyareti sonrası başkent Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği'ni ziyaret etti. Fidan burada Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunarak temsilciliğin hatıra defterine imza attı.

Bakan Fidan, akademi ziyareti sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek. - BUDAPEŞTE