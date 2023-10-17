Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA tarafından restore edilen Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'a ziyaret gerçekleştirdi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından restore edilen Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı. Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA tarafından restore edilen Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi. Başkent Beyrut'ta temaslarına başlayan Bakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı. Bakan Fidan daha sonra Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Fidan ve Buhabib, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - BEYRUT