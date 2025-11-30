Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi Başkanı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a yaptığı ziyaret kapsamında başkent Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile bir araya geldi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.