Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı'yı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı'yı ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti. - ANKARA