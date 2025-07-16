Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı Meslektaşıyla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaparak, İsrail'in bölgedeki saldırılarını ve Suriye'ye yönelik eylemleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık oluşturmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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