Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün telefonda görüştü. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

