Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve UNRWA Genel Komiseri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki insani durum ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika