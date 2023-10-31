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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve UNRWA Genel Komiseri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.