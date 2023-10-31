Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler değerlendirildi.