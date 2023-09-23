Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi. Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile Türkevi'nde görüşme gerçekleştirdi.