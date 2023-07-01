Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefonda görüşerek, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin toplantı hazırlıklarını ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda iş birliği hususları da gündeme gelmiştir" denildi.