Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İİT toplantısı hazırlıkları için görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıklarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı. Taraflar, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususlarını da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıklarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı.

Taraflar, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususlarını da görüştü.