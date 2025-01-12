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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da Almanya ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da Almanya ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Fidan, Riyad'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Riyad'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Fidan, Riyad temasları çerçevesinde daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüşmüştü. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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