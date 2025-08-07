Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek Türkiye-Suriye ilişkilerindeki ilerlemeleri ve iş birliğini görüşecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek. Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmesinde, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen 8 ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesi yapılacak, ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi üzerinde durulacak. Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de görüşmede ele alınacak. Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin değerlendirmesi de yapılacak. Görüşmede ayrıca, İsrail'in hem Suriye'nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemleri ele alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
