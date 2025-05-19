Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Duriç, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliği, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi, Bosna-Hersek'teki durum, bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, 2024 tarihinde Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinde Marko Duriç'le bir araya gelmişti. Duriç ise, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. - BELGRAD