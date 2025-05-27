Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Rusya- Ukrayna müzakereleri) Ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika