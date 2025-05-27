Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin önemli bir köşe taşı liderlerimizin oluşturduğu güvene dayalı ilişkidir. Sayın Erdoğan ve Sayın Putin çeşitli küresel sınamalardan geçmiş mücadeleci iki liderdir" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika