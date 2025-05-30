Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Müzakerelere Devam Etme İsteğini Duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın 2 Haziran'da görüşmelere devam etmek istediğini açıklayarak, "Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul'da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika