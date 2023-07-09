Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Politika