Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.