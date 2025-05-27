Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika