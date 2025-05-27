Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika