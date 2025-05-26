Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinskiy'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinskiy'i Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi. Fidan, Rusya temasları kapsamında Putin ve diğer yetkililerle görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temaslarına başladı. Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy'i kabul etti.

Hakan Fidan'ın Moskova temasları kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Bakan Fidan yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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