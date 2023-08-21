Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Büyükelçisi ile Görüştü
Politika Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile Bakanlık'ta görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'u kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:
"Büyükelçi Aleksey Erkhov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a protokol ziyaretinde bulundu. Taraflar, görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konuları ele aldı."