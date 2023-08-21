Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Büyükelçisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konular ele alındı.