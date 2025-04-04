Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini ifade etti. Fidan, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını belirtti. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika