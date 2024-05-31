Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag'da Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag'da Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşme gerçekleştirdi. - PRAG