Bakan Fidan'dan Portekiz'e çalışma ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Ocak tarihinde Portekiz'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan'ın Portekizli mevkidaşı Paulo Rangel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki insani durum ve ateşkes durumunun da çıktıları ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapması, ayrıca Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılarak "Yeni Küresel Düzenin ve Gelişen Güvenlik Paradigmalarının Ortaya Çıkardığı Sınamalar" başlıklı panelde hitapta bulunması öngörülüyor.

Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde daha ileri bir seviyeye taşınmasına yönelik adımlar ile bölgesel konularda istişarelerin güçlendirilmesi ele alınacak.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik fırsatların değerlendirilmesinin de gündemde yer alması bekleniyor. Bu çerçevede enerji, altyapı, ulaştırma ve liman yönetimi gibi öncelikli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik beklentilerin dile getirileceği ifade ediliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Fidan'ın savunma sanayii alanında özellikle denizcilik boyutunda son yıllarda kaydedilen ilerlemenin Türkiye-Portekiz ilişkilerine stratejik bir derinlik kazandırdığını vurgulaması planlanıyor.

Ziyaret kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumu da ele alınacak. Türkiye'nin görüş ve beklentilerinin aktarılmasının yanı sıra, Gümrük Birliği'nin ayrılmaz parçası olan Türkiye'nin AB'nin sanayi stratejisine dahil edilmesinin taşıdığı kritik önemin altının çizilmesi öngörülüyor.

Ayrıca mevcut bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimlerine, projelerine ve programlarına dahil edilmesinin önemine dikkat çekilmesi planlanıyor. Portekiz'in Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik yapıcı yaklaşımının da memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Rusya-Ukrayna savaşının müzakereler ve diplomasi temelinde adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasının gerekliliğini vurgulaması bekleniyor.

Portekiz'in 21 Eylül 2025 tarihinde Filistin Devleti'ni tanıma kararı bağlamında, iki devletli çözüm doğrultusunda uluslararası toplumla birlikte atılabilecek ortak adımların da ele alınacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Gazze'de ateşkese tam riayet edilmesinin, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve sürecin ikinci aşamasına geçilmesinin öneminin vurgulanması planlanıyor.

Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2026 yılında ortak etkinlikler düzenlenmesi planlanırken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti, 2025 yılının ilk on ayında ise 3,1 milyar dolara ulaştı. - ANKARA