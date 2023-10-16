Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.