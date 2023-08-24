Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'PKK terörünü Irak'tan temizleyeceğiz'

Irak ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Erbil'de düzenlenen ortak basın toplantısında "Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimini gerek Erbil yönetimini, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz" açıklamasını yaptı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİ VE LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİK"

"Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Türkiye-Irak ilişkileri çok dinamik bir şekilde ilerlemekte. Bağdat ve Erbil'le Türkiye'nin ilişkileri, her zaman her düzlemde önemini bizim gündemimizde korumakta. Bağdat ziyaretim esnasında gündemde çok yoğun konular vardı. Ekonomi konuları, kalkınma yolu projesi, terörle mücadele, su meselesi ve Irak'ın yeniden imarı, altyapı projeleri, üst yapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu.

Buna ilaveten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. Onlarla da hem Türkiye'yle ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu.

Bugün Erbil'de Sayın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yle sabahtan buluştuk. Görüşmelerimiz oldu. Bugün de Sayın Başbakan'la hem ikili hem heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin de ifade ettiği gibi görüşmelerimiz esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma, gözden geçirme imkanımız oldu.

Bildiğiniz gibi Erbil, Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam etmiştir. Bunun devamı için Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Özellikle terörle mücadelede Türkiye'yle göstermiş oldukları iş birliğinden ötürü de kendilerine burada teşekkürlerini ifade etmek istiyorum.

"BU VİRÜSÜ İNŞALLAH IRAK'TAN DA HEP BERABER TEMİZLEYECEĞİZ"

Terör belasından kurtulmak için değerli basın mensupları, yapacağımız daha çok iş var. ve biliyorsunuz Türkiye'de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimini gerek Erbil yönetimini, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz."