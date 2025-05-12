Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "(PKK'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "(PKK'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "( Pkk'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika